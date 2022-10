Promozione, girone B: Caperanese-Molassana è il big match di giornata

Fari puntati su Caperanese-Molassana nel settimo turno del campionato di Promozione, girone B. I padroni di casa sono primi in classifica con 14 punti e affrontano gli ospiti quinti a quota 12 ma reduci dalla sconfitta interna con la Sammargheritese, seconda a 13 e impegnata contro la penultima, Marolacquasanta. L'altra seconda è il Golfo Paradiso che invece sfiderà il Little Club James, squadra posizionata al centro della classifica.

Il Bogliasco a quota 11 e subito alle spalle del gruppo di testa se la vedrà con il Follo, mentre sale l'attesa per la sfida tutta genovese tra San Desiderio e Marassi 1965 in cui ci sono in palio punti pesanti in zona playout. Di seguito il programma completo di giornata:

Le gara della settima giornata del campionato di Promozione, girone B

Bogliasco-Follo

Caperanese-Molassana

Don Bosco Spezia-Cadimare

Golfo Paradiso-Little Club James

Sammargheritese-Marolacquasanta

San Desiderio-Marassi 1965

Tarros Sarzanese-Magra Azzurri

Vallescrivia-Levanto