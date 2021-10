Sammargheritese avanti tutta: Amandolesi stende la Tarros Sarzanese

La Sammargheritese si prende i tre punti nel match contro la Tarros Sarzanese di oggi, valido per il quarto turno del campionato di Promozione, Girone B.

Una vittoria cercata e alla fine meritata per la Sammargheritese che batte la Tarros Sarzanese e continua la propria corsa al secondo posto nella classifica del campionato di Promozione, Girone B, Sono sette i punti della squadra che insieme a Follo, Forza e Coraggio, Golfo Paradiso e Bogliasco, insegue il Don Bosco Spezia primo con tre lunghezze di vantaggio.

La Sammargheritese di oggi gioca un bel calcio, con tanto possesso palla, ma fino a pochi minuti dal termine non riesce a trovare la via del gol. Merito anche di una Tarros Sarzanese ben organizzata e che regge fino a tre minuti dal termine. Il primo tempo viaggia su ritmi alti, ma il risultato non si sblocca nonostante qualche buona occasione.

Nellla ripresa il copione non cambia fino a quando a spezzare l’equilibrio non arriva il gol della Sammargheritese. E’ il minuto 87, Di Lisi esce dalla difesa palla al piede, serve Guarrella che gli ripassa il pallone, a quel punto al centro dell’area si smarca Amandolesi che è pronto a raccogliere l’invito a rete. E’ il tocco che vale tre punti e che trascina la Sammargheritese nel gruppo di testa della classifica.