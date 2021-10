Sammargheritese, vittoria nel big match contro Forza e Coraggio

Squadra in casa

Vittoria 3-1 sul Forza Coraggio e sorpasso in classifica per la Sammargheritese che fa suo il match più importante giocato oggi nel campionato di Promozione Girone B. Con questo successo le squadra vola al secondo posto insieme al Golfo Paradiso con 11 punti alle spalle della capolista Bogliasco che ha avuto la meglio con un secco 2-0 sul Little Club James oggi.

La sfida inizia con il vantaggio degli ospiti che si portano sullo 0-1 con il gol di Shqypi direttamente su calco di punizione. Un piccolo sussulto e niente più perché la Sammargheritese tiene sempre il pallino del gioco in mano.

La supremazia si concretizza con i gol che ribaltano la gara. Al 46’ pareggio di Ferrari con un gran destro che non lascia scampo al portiere avversario. Due minuti più tardi il vantaggio con Mortola che in mischia è il più lesto e infila il pallone in rete. La festa si chiude al 60’ con Travesro che chiude il match con un destro dal limite dell’area di rigore.

Vittoria importante per la Sammargheritese e dedica speciale. In tribuna infatti oggi c’era un tifoso speciale: il 2004 Samuele Stella, giocatore delle giovanili del club che a causa di un incidente dovrà stare ai box per qualche tempo. I giocatori e l’allenatore della squadra hanno dedicato a lui i tre punti odierni.