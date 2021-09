Promozione, Girone B: Sammargheritese e Golfo Paradiso ok, pari Real Fieschi

Secoonda giornata per il girone B di Promozione con vittorie per Sammargheritese, Golfo Paradiso e Marassi.

Buon bottino per le squadre di Genova e provincia impegnate nella seconda giornata del campionato diper il Girone B. Gioca bene e vince meritatamente la, anche se per la festa bisogna aspettare gli ultimi minuti. La squadra di casa contro ilva in vantaggio con Ferrari, viene ripresa da Mazzantini ma a quattro minuti dal termine trova la rete decisiva del 2-1 con Battaglia.

Successo, primo in campionato, anche per il Marassi che sbanca il campo della Goliaridcapolis travolta all’esordio 8-1. La squadra ospite si prende l’intera posta con il 2-1 figlio delle reti di Solar e Traverso, a nulla serve invece il gol di Durand.

Successo interno invece per il Golfo Paradiso Recco Camogli che si sbarazza della Tarros Sarzanese con due reti, una per tempo, di Bertora e Busi. Pareggio 1-1 tra Don Bosco Spezia e Real Fieschi con Tall su rigore a rispondere all’inziale vantaggio spezzino di Azzaro. Infine cade il Little Club James sconfitto 3-0 dal Levanto con le firme sul tabellino di Bonati, Nicora e Romano.