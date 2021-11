Promozione, Girone B: cadono Bogliasco e Sammargheritese, quattro squadre in testa

Il Bogliasco primo della classe e imbattuto fino a questo momento cade a sorpresa contro il Levanto coinvolto nella zona retrocessione. Bomber Pintus, autore di una doppietta anche oggi, non basta ai biancorossi che perdono sul campo del Levanto 3-2 e restano fermi a 17 punti. Le reti dei padroni di casa di Righetti, doppietta, e Bonati, regalano una giornata di gloria alla propria formazione che sale a nove e prova ad uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Nona giornata Promozione Girone B: risultati e classifica

Cade anche l’altra capolista prima di questa domenica. La Sammargheritese perde 1-0 il big match con il Golfo Paradiso che con la rete di Massaro su rigore a due minuti dal termine aggancia la vetta. Una vetta che è sempre più affollata perché ad approfittare della caduta delle grandi è anche il Forza e Coraggio che batte senza problemi 4-0 il Valdivara 5 Terre ultimo in classifica con le reti di Verona, Cuccolo, Erpen e Shqypi. Poker di squadre in cima alla classifica quindi dopo nove giornate.

Alle loro spalle a quota 15 c’è il Don Bosco Spezia vincente 3-1 sull’Ortonovo con la doppietta di Naclerio e il gol di Romiti, a nulla serve il colpo di Cucurnia per i padroni di casa. Risale anche il Magra Azzurri, la doppietta di Atzeni regola il Marassi e fa salire la squadra a quota tredici. Nella altre gare successo per il Little Club James sul Real Fieschi con reti di Siciliano e Belfiore e pareggio 2-2 tra Tarros Sarzanese e Follo San Martino, i gol sono di Barattini, doppietta, e Alvisi e Costa.