Promozione, girone B: Bogliasco a valanga, crolla il Golfo Paradiso

E’il Forza e Coraggio la nuova capolista del girone B di Promozione. La capolista sale a 23 punti in testa alla classifica da sola approfittando del turno di riposo di oggi della Sammargheritese e vincendo 2-1 contro il Follo San Martino grazie alla doppietta di Verona che prima porta in vantaggio i suoi e poi all’85’ segna il rigore che vale i tre punti, in mezzo la rete di Vanacore.

I risultati dell'undicesima giornata della Promozione Girone B

Alle spalle del Forza e Coraggio tiene il passo il Don Bosco Spezia che sale a 21 punti schiantando il Golfo Paradiso nel big match di giornata con un secco 4-0. Naclerio, Romiti, Salku e Giannini non lasciano scampo ai padroni di casa ora quinti a quota 18. Poker anche per il Boglliasco terza forza del girone, ma con una gara in meno rispetto alle altre, che non lascia scampo alla Goliardicaspolis terzultima, finisce 0-4 con doppietta di Pintus e reti di Orecchia e Maghamifar.

Tre le squadre di metà classifica giornata da incorniciare per il Little Club James bravo a battere 3-1 il Magra Azzurri con la tripletta di Siciliano. La Tarros Sarzanese vince 3-0, reti di Barattini, Guglielmone e Matteucci, contro il Marassi che ora si trova in piena bagarre playout. Successi fondamentali anche per Real Fischi, 3-0 sull’Orotonovo con gol di Tall, Canessa e Mangini, e 3-1 del Levanto contro il fanalino di coda Valdivara 5 Terre, doppietta di De Filippi e reti di Barilari e Manfredi. Nel prossimo turno fari puntati sulla sfida dal altissima quota tra Bogliasco e Sammargheritese.