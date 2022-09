Promozione, girone B: i risultati della prima giornata

La prima giornata del girone B di Eccellenza regala subito tante soddisfazioni alle squadre di Genova e provincia. Il Bogliasco vince sul difficile campo del Don Bosco Spezia, vittoria anche per il Molassa contro il Vallescrivia, ottimo l'inizio della squadra che è retrocessa dall'Eccellenza. A valanga la Sammargheritese che rifila cinque reti al Little Club James, trisi in trasferta del Golfo Paradiso 3-0 sul campo della Tarros Sarzanese. Inciampa invece il Marassi 1965 sconfitta in casa dal Marolacquasanta 2-1. Primo punto anche per la neopromossa San Desiderio che ferma sul 3-3 il Cadimare.

I risultati della prima giornata del campionato di Promozione girone B

Caperanese-Follo 2-2

Don Bosco Spezia-Bogliasco 0-1

Levanto-Magra Azzurri 1-1

Marassi 1965-Marolacquasanta 1-2

Molassana Boero-Vallescrivia 1-0

Sammargheritese-Little Club James 5-1

Tarros Sarzanese-Golfo Paradiso Pro Recco Camogli 0-3

San Desiderio-Cadimare 3-3