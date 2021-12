Promozione, Girone B: vincono Sammargheritese, Golfo Paradiso e Marassi

Il campionato di Promozione girone B vede una nuova squadra in testa: è la Sammargheritese che oggi batte 3-1 il Real Fieschi regolando l’avversario con Salano, Di Lisi e Musante tra il primo e l’inizio del secondo tempo. La rete ospite è di Linale, ma serve a poco, e così la Sammargheritese sale a quota 29 punti al primo posto insieme al Forza e Coraggio che oggi non ha giocato la sfida con il Little Club James per i contagi da Covid-19.

Resta al secondo posto il Don Bosco Spezia, oggi a riposo, ma viene affiancato dal Golfo Pradiso Pro Recco Camogli capace di battere 3-0 il Magra Azzurri. Un dominio in cui segnano nella prima mezz’ora Costa e Foppiano, mentre nella ripresa è Monticone a completare la festa.

Nelle gare di oggi vittoria netta anche del Follo San Martino 3-1 in trasferta sulla Goliardicapolis con doppietta di Costa e reti di Franceschini e Mazzolini. Successo esterno anche della Tarros Sarzanese 1-0 sul campo del Colli Ortonovo con gol di Guglielmone. Rinviata anche la gara tra il Bogliasco, quarto a 25 punti, e Little Club James, mentre ieri il Marassi ha battuto il Levante 2-0 e ha fatto un bel balzo in avanti in classifica arrivando fino al sesto posto.