Promozione, girone B: buona la prima del 2023 per tutte le big

Il girone B di Promozione riprende da dove aveva finito nel 2022. La prima giornata del nuovo anno non regala sorprese in testa alla classifica dove rimane con 41 punti il Golfo Paradiso vincente 1-0 sulla Tarros Sarzanese. Alle spalle in seconda posizione a 36 c'è sempre la Sammargheritese che oggi batte 2-1 a domiclio il Little Club James, mentre al terzo posto a quota 31 continua la corsa del Vallescrivia dopo l'1-0 contro il Molassana.

Nella altre sfide equilibrio e tanti gol per San Desiderio e Caperanese con i pareggi 2-2 contro Cadimare e Follo, stesso risultato per lo scontro salvezza tra Marassi 1965 e Marolacquasanta. Non è stata giocata per impraticabilità del campo Bogliasco-Don Bosco Spezia.

I risultati del girone B di Promozione

Bogliasco-Don Bosco Spezia rinviata

Cadimare-San Desiderio 2-2

Follo-Caperanese 2-2

Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese 1-0

Little Club James-Sammargheritese 1-2

Magra Azzurri-Levanto Calcio 2-0

Marolacquasanta-Marassi 1965 2-2

Vallescrivia-Molassana 1-0