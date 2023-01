Promozione, girone B: Golfo Paradiso e Sammargheritese ok, cade il Vallescrivia

Non sbagliano un colpo le prime due della classe nel girone B di Promozione. Il Golfo Pradiso batte 1-0 il Don Bosco Spezia e vola a 45 punti, a più cinque sulla Sammargheritese che oggi ha la meglio 2-1 in trasferta sul Follo. Cade invece il Vallescrivia terzo della classe che perde 1-0 a Bogliasco. Un risultato importante per i biancorossi che restano in piena corsa per i playoff così come il San Desiderio vincente 2-1 sul Magra Azzurri.

Si avvicina alle posizioni di testa la Caperanese grazie all'1-0 sul campo del Cadimare. Nel derby tutto genovese il Molassana Boero vince 2-1 contro il Marassi 1965, pareggio invece per il Little Club James 0-0 con il Tarros Sarzanese.

I risultati di oggi nel girone B di Promozione

Bogliasco-Vallescrivia 0-1

Cadimare-Caperanese 0-1

Follo-Sammargheritese 1-2

Golfo Paradiso-Don Bosco Spezia 1-0

Little Club Jamese-Tarros Sarzanese 0-0

Magra Azzurri-San Desiderio 1-2

Marolacquasanta-Levanto 0-2

Molassana Boero-Marassi 1965 2-1