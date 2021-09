Promozione, girone B: risultati e marcatori 1^ giornata, tris Bogliasco, Goliardicapolis travolta

Prima gara e prima vittoria per il Bogliasco che all'esordio trova in Pintus il suo eroe di giornata. Il giocatore segna la tripletta con cui i biancorossi superano con un secco 3-0 il Real Fieschi. Da dimenticare invece la domenica per la giovane Goliardicapolis che viene travolta 8-1 dal Magra Azzurri, segnano Mazzantini, Santunione, Cariati,Conti e Cantoni, mentre per i genovesi la rete della bandiera è di Postani.

Cade la Sammargeritese 3-1 contro il Follo San Martino, mentre il Little Club non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Colli Ortinovi. Buona la prima per il Golfo Paradiso Pro Recco Camogli che grazie alla doppietta di Massarto espugna con il risultato di 2-0 il campo del Marassi. Negli altri match vittoria 2-0 della Tarros Sarzanese sul Levanto e 1-0 del Don Bosco Spezia sul Valdivara 5 Terre.

Nalla giornata gi oggi turno di riposo per il Forza e Coraggio. Il programma del secondo turno prevede queste gare:

Bogliasco-Follo San Martino, Colli Ortonovo-Forza e Coraggio, Don Bosco Spezia-Real Fieschi, Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese, Goliardicapolis-Marassi 1965, Levanto-Little Club James, Sammargheritese-Magra Azzurri.

Promozione, Girone B – prima giornata, risultati e marcatori

Follo San Martino-Sammargheritese 3-1 (10’ Musante, 36’ Fazio, 38’ rig. Campagni, 62’ Costa)

Little Club James-Colli Ortonovo 0-0

Magra Azzurri-Goliardicapolis 8-1 (9’ e 70’ Cantoni, 36’ e 53’ Mazzantini, 66' e 80' Santunione, 73' Cariati 82’ Conti, 87’ Postani)

Marassi 1965-Golfo Paradiso Pro Recco Camogli 0-2 (13’ e 45’ Massaro)

Real Fieschi-Bogliasco 0-3 (6’, 8’ e 67’ Pintus)

Tarros Sarzanese-Levanto 2-0 (32’ rig. Barattini, 49’ Casciari),

Valdivara 5 Terre-Don Bosco Spezia 0-1 (10’ rig. Agrifogli)

Riposa: Forza e Coraggio 1914