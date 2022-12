Promozione, girone B: Golfo Paradiso sempre in testa, vola il Vallescrivia

Il Golfo Paradiso batte 3-1 il San Desiderio e continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica del girone B di Promozione. Alle sua spalle resta a meno cinque la Sammargheritese vittoriosa 3-0 con il Don Bosco Spezia. Sale al terzo posto il Vallescrivia

Giornata di festa per il Bogliasco che batte la Caperanese 3-0 e per il Marassi 1965 che in trasferta batte il Follo in un lungo duello terminato 2-3. Di seguito tutta i risultati di giornata

Bogliasco-Caperanese 3-0

Cadimare-Molassana Boero 3-1

Don Bosco Spezia-Sammargheritese 0-3

Follo-Marassi 1965 2-3

Golfo Paradiso-San Desiderio 3-1

Little Club James-Levanto 1-0

Magra Azzurri-Marolacquasanta 0-1

Vallescrivia-Tarros Sarzanese 4-0