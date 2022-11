Promozione, girone B: la Caperanese non si ferma più, San Desiderio corsaro

La Caperanese batte il Levnato 2-1 e resta in testa alla classifica del girone B di Promozione. La capolista è a più uno sul Golf Paradiso che oggi travlge 5-0 il Cadimare e a più sulla Sammargheritese che invece batte, ma con molte più difficoltà, il Marassi 1965 3-2. Successo importante per il Bogliasco che si rilancia dopo il 4-1 sul Magra Azzurri, ottimo anche il 3-2 del San Desiderio in trasferta contro il Vallescrivia, le due formazioni ora sono a ridosso del treno che porta ai playoff. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Bogliasco-Magra Azzurri 4-1

Caperanese-Levanto 2-1

Don Bosco Spezia-Marolacquasanta 2-0

Golfo Paradiso-Cadimare 5-0

Little Club James-Follo 0-0

Sammargheritese-Marassi 1965 3-2

Tarros Sarzanese-Molassana Boero 2-0

Vallescrivia-San Desiderio 2-3