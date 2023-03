Promozione, girone B: continua il volo di Golfo Paradiso, Bogliasco e Vallescrivia

Il Golfo Paradiso è sempre più vicino alla promozione in Eccellenza. La squadra prima in classifica nel girone B di Promozione oggi batte 3-0 il Levanto e, grazie anche all'1-1 della Sammargheritese seconda contro la Tarros Sarzanese, non gli resta che conquistare un solo punto nelle prossime gare per festeggiare.

Si fa decisamente interessante la lotta per il terzo posto con il Bogliasco che continua la sua rimonta con il 4-1 sul San Desiderio e il Vallescrivia che non molla battendo 4-2 il Magra Azzurri. Ko per la Caperanese 2-1 con il Don Bosco con gli spezzini che si portano solo a meno due in classifica e tornano in lotta per i playoff. Successo per il Little Club James sul Marassi e importante 2-1 sul Molassa con il Follo, i genovesi sono ora a più tre sulla zona playout.

I risutati del girone B di Promozione

Bogliasco-San Desiderio 4-1

Cadimare-Marolacquasanta 0-0

Don Bosco Spezia-Caperanese 2-1

Follo-Molassana 1-2

Golfo Paradiso-Levanto 3-0

Little Club James-Marassi 1965 3-1

Tarros Sarzanese-Sammargheritese 1-1

Vallescrivia-Magra Azzurri 4-2