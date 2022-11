Promozione, girone B: il Golfo Paradiso prova la fuga

Il Golfo Paradiso prova a fare il vuoto nel girone B di Promozione. La capolista batte 2-0 il Marolacquasanta e va a più quattro sulla Caperanese che cade contro il Vallescrivia 2-1.

La terza in classifica, la Sammargheritese, non è invece scesa in campo contro il San Desiderio che in settimana è stato colpito dalla perdita del presidente e quindi la gara è stata rinviata.

Negli altri match il Bogliasco vince 2-0 contro il Molassana Boero e torna in lotta per i playoff al pari del Vallescrivia, punto importante per il Little Club James, mentre il ko del Marassi 1965 fa piombare i genovesi al quartultimo posto.

Bogliasco-Molassana Boero 2-0

Don Bosco Spezia-Marassi 1965 2-0

Follo-Cadimare 0-0

Golfo Paradiso-Marolacquasanta 2-0

Little Club James-Magra Azzurri 0-0

Sammargheritese-San Desiderio rinviata

Tarros Sarzanese-Levanto Calcio 0-1

Vallescrivia-Caperanese 2-1