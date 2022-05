Promozione, girone B: Forza Coraggio e Golfo Paradiso continuano il duello in testa

Il duello continuerà fino all'ultima giornata. Oggi il Forza Coraggio batte 2-1 la Tarros Sarzanese, mentre il Golfo Paradiso vince 3-1 il delicato match con il Follo. La classifica del girone B in Promozione in testa quindi non cambia con gli spezzini primi e la seconda della classe a inseguire a due punti di distanza., tutto è quindi ancora aperto per l'unico posto che vale la promozione diretta in Eccellenza.

Negli altri match di giornata si conferma al secondo posto la Sammargheritese dopo il 2-0 sul Val di Vara 5 Terre, vittoria importante 1-0 sul campo del Bogliasco per il Don Bosco Spezia che resta così quarto e allontana di otto punti il Magra Azzurri, sesto, a quota 40 dopo il pirotecnico 4-4 con il Levanto. Nelle sfide di bassa classifica il Real Fieschi batte 1-0 la Goliardicapolis e il Colli Ortonovo ha la meglio, sempre per 1-0, sul Marassi.

Domenica prossima ultimi novanta minuti per decretare chi vincerà il girone e salirà in Eccellenza. Il Forza e Coraggio sarà impegnato sul campo del Little Club James che ha appena cambiato allenatore, mentre il Golfo Paradiso giocherà sul campo del Magra Azzurri.