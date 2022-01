Promozione, girone B: rinviata Golfo Paradiso-Marassi

La ripartenza del campionato di Promozione non sarà al gran completo. Nel girone B infatti non si giocherà Golfo Paradiso-Marassi, le due squadre si sono accordate per il rinvio della gara con recupero ancora da fissare. La gara avrebbe avuto un certo peso sulla classifica visto che i padroni di casa sono secondi al momento con 28 punti, a meno uno dalla vetta, mentre il Marassi con i suoi 21 punti è in piena corsa per un posto ai playoff, il Bogliasco infatti è solo a quattro lunghezze di distanza.

Al momento è questo l'unico rinvio del girone B di Promozione dopo lo slittamento del ritorno in campo deciso dal Comitato Regionale a causa della nuova andata di positivi al Covid. Domenica si giocherà la sedicesima giornata con a questo punto nove gare in programma, con Bogliasco-Real Fieschi e Sammargheritese-Follo San Martino. Riposa invece il Forza Coraggio, al momento al primo posto con la Sammmargheritese.