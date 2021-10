Promozione, Girone B: Bogliasco e Golfo Paradiso a caccia della vetta

Quattro giornate del girone B del a campionato di Promozione sono passate e là davanti c’è il Don Bosco Spezia a fare da lepre con i suoi 10 punti, figli di 3 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte. Nessuno per ora è riuscito a tenere il ritmo della capolista che ha tre lunghezze di vantaggioo su un manipolo, molto folto, di squadre. Domenica la capolista farà visita al Marassi 1965 che di punti ne ha quattro ed è al centro della graduatoria. In molti sperano nell’impresa dei genovesi pr accorciare le distanze.

Promozione, tutti a caccia del Don Bosco Spezia

Tra questi c’è il Bogliasco, che rispetto alla prima della classe ha una gara in meno e che domenica affronta la Tarros Sarzanese, a quota tre e nei bassifondi della graduatoria, per provare ad agganciare la vetta. Discorso analogo per il Golfo Paradiso Pro Recco Camogli che affronterà il Colli Ortonovo in un match delicato perché gli avversari con tre punti aggancerebbero il gruppetto delle secondo che comprende anche Sammargheritese, impegnata con il Little Club James, Forza e Coraggio, che ospita la Goliardicapolis e il Follo San Martino pronto alla sfida interna con il Real Fieschi.

Una giornata che si annuncia scoppiettante quindi, senza incontri in testa e con le big che sono alla prova del nove. Nessuna può sbagliare, se non vuole vedere scappare il Don Bosco Spezia che invece punta alla prima vera fuga stagionale.