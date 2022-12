Promozione, girone B: Vallescrivia-Sammargheritese match ad alta quota

Il Golfo Paradiso prova la fuga in testa alla classifica del girone B di Promozione. Con 29 punti, quattro in più della Caperanese, la capolista domenica sfida il Marassi 1965 in piena zona playout. Per la Caperanese il match sarà contro la Tarros Sarznese, compagine di metà classifica, così la partita da non perdere sarà quella tra la Sammrgheritese, terza a quota 24 ma con una gara in meno, e il Vallescrivia in grande forma e quarto a 21.

Match tutto genovese tra Little Club James e Molassana Boero, mentre il Bogliasco riceve il Levanto e il San Desiderio sarà impegnato sul difficile campo del Don Bosco Spezia. Di seguito tutte le sfide in programma domenica alle 15:

Bogliasco-Levanto

Cadimare-Magra Azzurri

Don Bosco Spezia-San Desiderio

Follo-Marolacquasanta

Golfo Paradiso-Marassi 1965

Little Club James-Molassana Boero

Tarros Sarzanese-Caperanese

Vallescrivia-Sammargheritese