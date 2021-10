Basta un gol al Marassi per il blitz contro il Don Bosco Spezia

Il Marassi sgambetta la capolista Don Bosco Spezia nella quinta giornata del campionato di Promozione Girone B. I genovesi vincono 1-0 in casa e salgono a sette punti in classifica, a meno tre dalla vetta e a meno due dal gruppetto delle inseguitrici. I salesiani accusano il primo stop stagionale che gli consente comunque di rimanere in vetta anche se agganciati dal Bogliasco e Forza e Coraggio in un campionato che si sta rivelando equilibrato e davvero interessante.

La sfida tra Marassi e Don Bosco Spezia viaggia sui binari dell’equilibrio fin dall’inizio e così continua nel primo e per buona parte del secondo tempo. I genovesi sembrano più in palla ma non riescono a trovare la zampata giusta, almeno fino a quando al 77’ non entra Boggiani. Il ventenne scende in campo e ci mette meno di un minuto ad indovinare la conclusione vincente dai 25 metri. E’il lampo che decide la gara e permette al Marassi di portarsi a casa i tre punti.

Il tabellino di Marassi-Don Bosco Spezia

Marassi-Don Bosco Spezia 1-0

Marcatori: 78’ Boggiani

Marassi: Porcu, Bernardini, Allocca, Carrà, Bossi, Terribile, Cuneo (85’ Cutrignelli), Parlato, Camoirano (82’ Rebecchi), Cristiani (77’ Boggiani), Traverso (90’ Sorgonà).

Don Bosco Spezia: Sarti, Gigante, Campigli, Conti, Bertagna, Laghezza (77’ Adami), Del Santo, Castagnaro, Azzaro, Saliku (25’ Giannini), Romiti.