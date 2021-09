Promozione, Girone B: il programma della 2^ giornata, gli orari delle gare

La Promozione entra sempre più nel vivo, domenica si gioca la seccnda giornata con tutte le gare in programma tra le 16 e le 17.

Tante le squadre di Genova e Provincia impegnate domenica 19 settembre nella seconda giornata del campionato diper il Girone B. Ildeve rialzarsi dopo il tris subito dale ci prova contro il Don Bosco Spezia. Ilinvece vuole dare seguito al successo con il Marassi nella sfida contro la Tarros Sarzanese. Per il Marassi trasferta in casa dellatravolta all’esordio 8-1 dal Magra Azzurri.

Per il Little Club James, che alla prima aveva pareggiato 0-0, match contro il Levanto, mentre per la Sammargheritese sfida contro il Magra Azzurri. Infine il Bogliasco se la vedrà con il Follo San Martino.

Promozione, il programma della seconda giornata

Le sfide della seconda giornata del campionato di Promozione si giocheranno tutte alle 16, tranne quella di Bogliasco che avrà come calcio d’inizio l’orario delle 17

Colli Ortinovi-Forza e Coraggio

Don Bosco Spezia-Real Fieschi

Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese

Goliardicapolis-Marassi 1965

Levanto-Little Club James

Sammargheritese-Magra Azzurri

Bogliasco-Follo San Martino