Promozione, big match Golfo Paradiso-Forza e Coraggio nel girone B

La capolista del Girone B di Promozione Don Bosco Spezia deve guardarsi le spalle. I primi della classe, 7 i punti conquistati fino ad oggi, scenderanno in campo per la quarta giornata, tutta in programma alle 15 di domenica 3 ottobre, contro il Magra Azzurri, fermo a quota tre ma con una gara in meno.

Le sfide della quarta giornata del campionato di Promozione, girone B

La corsa verso il primo posto infatti si sincendia con due partite di grande importanza. Le due squadre seconde in classifica, Golfo Paradiso e Forza e Coraggio, a quota sei ma con la seconda che ha una gara in meno, si affronteranno nel big match di giornata e una delle due intorno alle 17 di domenica potrebbe trovarsi in cima alla classifica.

Nell’intensa quarta giornata fari puntati anche su Bogliasco e Marassi 1965, entrambe a quattro punti, ma con i biancorossi che devono recuperare l’ultima gara non giocata a causa delle avverse condizioni metereologiche. Nel gruppone delle terze ci sono anche Sammargheritese e Little Club James che affronteranno rispettivamente Tarros Sarzanese e Goliardicapolis. Le altre due gare di giornata saranno Valdivara 5 Terre-Follo San Martino e Levanto-Colli Ortonovo, turno di riposo per il Real Fieschi.