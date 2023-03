L'incredibile stagione del Golfo Paradiso in Promozione

La capolista del girone B di Promozione corre lanciatissima verso l'Eccellenza. Il Golfo Paradiso è protagonista di una stagione straordinaria in cui non lascia spazio agli avversari, non a caso è primo con 69 punti in 29 giornate ed è in vantaggio di sette lunghezze sulla Sammargheritese.

La capolista è un rullo compressore che in questa stagione ha perso solo un gara, nemmeno sul campo, visto che lo 0-3 della prima giornata sulla Tarros Sarzanese è stato deciso a tavolino. Da quel giorno nessuna sconfitta, 22 vittorie, 3 pareggi e il tassametro che continua a correre, sono infatti nove i successi di fila della squadra di Recco.

Golfo Paradiso lanciato verso l'Eccellenza

I numeri della prima della classe sono esaltanti e fotografano alla perfezione il super campionato: miglior attacco con 70 gol fatti e miglio difesa con 18 al passivo. Quattordici in totale le partite senza subire reti, mentre il reparto avanzato si è fatto notare con le 6 reti alla seconda giornata con la Samm e le cinque messe a segno contro Follo, Vallescrivia (terza in classifica attualmente) e Cadimare.

Nella cavalcata del Golfo Paradiso due sono i gocatori che si stanno prendendo la scena: Andrea Corsini e Daniele Massaro, il primo è il capocannoniere del girone B di Promozione, con 21 gol, due in più di Mosto della Caperanese, il secondo è al terzo posto della graduatoria a quota 18. Ovviamente nessuno può vantare una coppia gol con questi risultati in tutto il campionato. Non va poi dimenticato Marrale che di reti ne ha messo a segno 13, un sorta di tridente da sogno capace di infilare la palla in rete 52 volte in 26 gare.