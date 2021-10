Promozione, Girone B: il big match della sesta è Sammargheritese-Forza e Coraggio

Il Girone B del campionato di Promozione è decisamente combattuto. Tre le squadre al comando con dieci punti, due ad inseguirle ad otto e il resto del gruppo tutto racchiuso in soli sei punti. Ogni sfida quindi può rivoluzionare la graduatoria e in testa la sesta giornata vivrà il suo match clou nella sfida tra Sammargheritese e Forza e Coraggio. I padroni di casa sono secondi a quota 8, gli ospiti sono primi con dieci, i tre punti saranno fondamentali per capire chi domenica sera sarà in testa.

Le altre sperano ovviamente che le due squadre possano fermarsi a vicenda, prime fra tutte il Bogliasco e il Don Bosco Spezia le altre capoliste con 10 punti, impegnate con Little Club James e Tarros Sarzanese entrambe ai limiti della zona calda della classifica verso il basso.

Con il Follo San Martino che osserverà il turno di riposo, a provare il soprasso in testa forte dei suoi otto punti sarà Il Golfo Paradiso che affronterà il Levanto, penultimo in classifica con soli tre punti.

Per quello che riguarda le altre genovesi, il Real Fieschi ospita il Magra Azzurri, sfida che in caso di vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni di tutte e due le formazioni, il Marassi se la vedrà in trasferta con il fanalino di coda Valdivara 5 Terre, mentre la Goliardicapolis prepara il match salvezza con il Colli Ortinovi.