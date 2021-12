Promozione, Girone B: sorpasso Forza e Coraggio in testa

Il Forza e Coraggio vince 1-0 in casa della Tarros Sarzanese e vola in testa nel girone B di Promozione. La neocapolista ringrazia Erpen che al 27’ della ripresa trasforma il rigore che vale tre punti. Sorpassato ma ancnora secondo a meno uno, il Don Bosco Spezia fermato in casa del Bogliasco 1-0, Naclerio apre le danze ma viene ripreso dal gol ospite di Ballari. I biancorossi scendono al quinto posto dietro alla Sammargheritese, terza a tre lunghezze dalla vetta dopo il successo di oggi contro il fanalino di coda Valdivara 5 terre 2-0 con doppietta di Battaglia Busacca.

In quarta posizione sale il Golfo Paradiso con Massaro che nelle ripresa segna il gol partita contro il Follo San Martino. Resta ai margini della zona playoff il Magra Azzurri che viene fermato in casa 1-1 dal Levanto, reti di Morettini e Tuvo. Nella altre gare pari 2-2 tra Real Fieschi e Goliardicapolis e si fermano sull’1-1 anche Marassi 1965 e Ortonovo. I primi a segnare sono i padroni di casa con Traverso, la risposta degli ospiti arriva con Ceccarelli nellla ripresa.

Nella prossima giornata, ultima del girone di andata la classifica potrebbe cambiare ancora perché il Don Bosco riposa e non ci sono scontri diretti in programma. La capolista Forza e Coraggio ospita il Little Club, la Sammargheritese se la vedrà con il Real Fieschi mentre il Bogliasco affronterà il Valdivara 5 Terre.