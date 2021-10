Bogliasco, Pintus non basta: il Forza Coraggio firma la rimonta

Squadra in casa

Squadra in casa Forza e Coraggio 1914

Il big match del girone B di Promozione finisce in parità. Bogliasco e Forza e Coraggio si bloccano a vicenda sul 2-2 e permettono alla Sammargheritese di rilanciarsi con forza ai piani alti della classifica. Ora la graduatoria vede la squadra di Santa Margherita prima insieme al Bogliasco con 16 punti e il Forza e Coraggio quarto a quota 11.

La cronaca di Forza e Coraggio-Bogliasco

La gara di oggi è a due volti. Nella prima ora di gioco spadroneggiano gli ospiti che però nella ripresa subiscono la rimonta tutta cuore dei padroni di casa. Pratagonista in apertura di partita è il solito Pintus, bomber implacabile del Bogliasco. E’ lui al 20’ ad aprire le danze con la rete del vantaggio della capolista. Lo show non si ferma qui perché al 52’ è sempre il giocatore del Bogliasco a raddoppiare su rigore e a spedire in orbita i suoi.

La vittoria però rimarrà un illusione, passano infatti dodici minuti e il Forza e Coraggio ritorna in partita con Cenderello. La rimonta è iniziata e termina al minuto numero ottantasette con uno straordinario gol di Fabiani che infila il pallone sotto l’incrocio e chiude la partita sul 2-2.

Al Bogliasco resta la consolazione, non magra a dire il vero, di essere ancora l’unica squadra imbattuta nel girone B di Promozione, un primato che insieme a quello in classifica rende meno amara la rimonta subita oggi. Nel prossimo turno i biancorossi se la vedranno con il Colli Ortonovi, terzultimo della classe e appena travolto 3-0 dalla Sammargheritese.