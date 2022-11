Promozione, girone B: sfida al vertice tra Caperanese e Sammargheritese

Squadra in casa

Decima giornata del campionato di Promozione, girone B, e il big match sarà quello tra la capolista Caperanese a 23 punti e la Sammargheritese, terza a 20. Partita di altissimo livello e risultato molto importante con il Golfo Paradiso che guarderà con attenzione, la speranza della seconda in classifica, a quota 22, è quella di riuscire a operare il sorpasso anche se prima dovrà cercare di battere il Molassana Boero in trasferta, non semplice.

Nella altre gare il Vallescrivia affronta il Cadimare fanalino di coda, il Bogliasco cerca di rientrare nel treno delle migliori nel match con il Marassi 1965, a caccia di punti salvezza. Partita di valore anche per il Litlle Club James che contro il Marolacquasanta ha la possibilità di volare lontano dalla zona playout.

Cadimare-Vallescrivia

Caperanese-Sammargheritese

Levanto-Don Bosco

Magra Azzurri-Follo

Marassi 1965-Bogliasco

Marolacquasanta-Little Club James

Molassana Boero-Golfo Paradiso

San Desiderio-Tarros Sarzanese