Promozione, il punto sul girone B: duello per la vetta

La lunga corsa verso il primo posto nel girone B di Promozione sembra aver eliminato buona parte del gruppo. La classifica infatti vede il Golfo Paradiso e il Forza e Coraggio in testa con 50 punti, con la Sammargheritese che ha viaggiato a lungo insieme alle due capoliste, ma ora è indietro di cinque lunghezze dopo il ko proprio con il Golfo Paradiso.

Sono rimaste in due quindi a giocarsi la prima piazza che vale la promozione in Eccellenza e se il Forza e Coraggio ha vinto anche nell'ultimo turno, per la squadra biancoceleste gli ultimi novanta minuti sono stati da incubo. In casa del Don Bosco Spezia è arrivata infatti la sconfitta 3-0 che ha di fatto riaperto tutto il discorso.

Nel prossimo turno, il quartultimo del campionato il Golfo Paradiso affronterà il Valdivara ultimo della classe con soli 8 punti, mentre il Forza e Coraggio se la vedrà con il Magra Azzurri reduce dal successo di ieri contro il Marassi e ora sesto a quota 39 punti, avversario quindi da prendere con le molle.

Intricata anche la lotta salvezza con Valdivara vicino alla retrocessione, Colli Ortonovo e Goliardicapolis molto indietro rispetto alla concorrenza e almeno quattro squadre a gioarsi il quartultimo posto: Real Fieschi, Little Club James, Levanto e Tarrois Sarzanese.