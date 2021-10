Bogliasco-Marassi 1965, che show: finisce 3-2

Nel festival del gol andato in scena oggi alla fine sorride il Bogliasco che vince 3-2 e si porta a tre lunghezze dalla capolista Don Bosco Spezia nel campionato di Promozione, Girone B. Il Marassi 1965 resta a quattro punti dopo la seconda sconfitta stagionale.

L’inizio di gara è scoppiettante con Cristiani che porta in vantaggio gli ospiti al 5’. La gioia dura appena dieci minuti perché Cappelletti riporta tutto in equilibrio al 15’. Nemmeno il tempo di esultare però per il Bogliasco perché un minuto più tardi Traverso infila in rete l’1-2.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, ritmi alti ed emozioni che però stavolta sono tutte di marca biancorosse. Cappelletti al 60’ firma la doppietta personale e spiana la strada alla rimonta che si concretizza in un finale incredibile. La rete del definitivo 3-2 la mette infatti a segno Franchini cinque minuti dopo il novantesimo minuto.

Il tabellino di Bogliasco-Marassi 1965

Bogliasco-Marassi 1965

Marcatori: 5’ Cristiani, 15’ e 60’ Cappelletti, 16’ Traverso, 95’ Franchini

Bogliasco: Valenti, Altamore, Fanchini, Travaglino, Manzi, Poggi, Crosetti, Cappelletti, Pintus, Ballari, Allocca

Marassi 1965: Bianchi, Bernardini, Casoria, Carra, Bossi , Terribile, Cuneo, Prestanizzi, Camoirano, Cristiani, Traverso