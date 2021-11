Promozione, Girone A: la Praese vola in testa, cadono Serra Riccò e Vallescrivia

La rivoluzione in testa alla classifica del girone A è servita. La Praese, unica squadra ancora senza sconfitte, batte 1-0 il Bragno in trasferta con gol di Bruzzone nel primo tempo e con 24 punti è la nuova capolista del campionato. Basta una rete quindi per festeggiare, anche grazie alla caduta di chi fino ad oggi aveva comandato la graduatoria.

I risultati di oggi della Promozione Girone A

Il Serra Riccò infatti, a sopresa, perde per la prima volta in campionato in casa contro il Legino 2-0 colpita nella ripresa da Amselmo, su rigore, e Crocetta nel finale. Si avvicina alla testa anche il Borghetto Soccer che ora è terzo con 22 punti. I biancorossi passano in vantaggio con Carparelli dagli undici metri, vengono ripresi da Delfino, ma poi nella ripresa si prendono l’intera posta con Pastorino e ancora Carparelli.

Tra le big perde anche il Vallescrivia che dopo il successo con il Borzoli, oggi a riposo, viene sconfitto dal Ceriale 3-1 dopo essere stato in vantaggio con Fassone. Gli ospiti però nel secondo tempo segnano con Naoui, Caneva, e Maxena e si portano a diciotto punti rilacciandosi al gruppo delle migliori, a meno uno dalla Voltrese, fermata sul pari 1-1 dalla Veloce, reti di Fanelli e Mtzedda.

Vittorie fondamentali oggi per Golfo Dianese e Via dell’Acciaio che grazie ai successi di oggi escono dalla zona rossa. I primi battono 4-0 il Celle sempre più ultimo, con gol di Mrahi, Mehmetaj, Dominici e Burdisso, i secondi hanno la meglio in trafserta 2-0 contro il Camporosso con gol di Iraci e Messina.

Nel prossimo turno sfida tra prima e seconda in classifica, la Praese infatti domenica ospita il Serra Riccò.