Promozone, Girone A: le partite della undicesima giornata

Riparte la caccia al Serra Riccò capolista nel campionato di Promozione, Girone A. L’undicesima giornata vedrà la prima della classe con i suoi 23 punti impegnata in casa contro il Legino, formazione di centro classifica a quota 11.

Promozione, Girone A: le sfide di domenica

A sperare in un passo falso è per prima la Praese, secondo a due lunghezze dal Serra Riccò, che se la vedrà in trasferta contro il Bragno che con i suoi 8 punti è impegnato nella lotta salvezza. Insidipda la sfida della terza in classifica, il Vallescrivia che proverà a dare seguito alla bella vittoria di domenica scorsa contro il Borzoli, sfidando il Ceriale, squadra insidioda e subito a ridosso del treno di testa. Il Borghetto che è quarto a meno quattro dalla vetta affronta il Baia Alassio Calcio in piena zona rossa in classifica che proverà a sfruttare il fattore campo per tentare l’impresa.

Nel treno delle migliori c’è anche la Voltrese con i suoi 18 punti attesa dalla partita contro la penultima in classifica, la Veloce.

La giiornata quindi continuerà con due partite importanti in chiave salvezza. Camporosso-Via dell’Acciaio e Golfo Dianese-Celle Ligure che mettono in palio punti pesanti nellla parte bassa delle graduatoria.