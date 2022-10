Promozione, girone A: sfida delicata tra Campese e Carcarese

La capolista Praese sfida in trasferta il Baia Alassio Calcio penultimo del campionato di Promozione, girone A. Una grande occasione per la capolista anche perché Ceriale e Pietra Ligure saranno invece impegnate contro Sampierdarenese e New Bragno, test più probanti. Partita già molto delicata tra Borzoli e Golfo Dianese, le ultime della classe con quattro punti. Sfida dalla posta in palio alta anche per Caracrese e Campese match tra due squadre che sono alle soglie della zona playout.

Tornando a guardare verso la parte alta della graduatoria il Serra Riccò terzo a meno sei dal primo posto cercherà di ridurre il gap affrontando l'Ospedaletti che di punti ne ha sette e ha già perso tre gare in questa stagione. Di seguito il programma completo:

Le gare della settima giornata di Promozione girone A

Baia Alassio Calcio-Praese

Borzoli-Golfo Dianese

Campese-Carcarese

Ceriale-Sampierdarenese

Legino-Celle Varazze

New Bragno-Pietra Ligure

Serra Riccò-Ospedaletti

Soccer Borghetto-Ventimigliapromo