Promozione, Girone A: il programma della sesta giornata

Il campionato di Promozione arriva alla sesta giornata che si disputerà domenica 17 ottobre. Riparte la caccia al Vallescrivia, primo della classe con 13 punti e impegnato contro il Bragno a quota tre e ancora a secco di vittorie.

La seconda in classifica, il Borghetto a meno uno dalla vetta, sfida il Legino, poi ci sono le genovesi che provano il gran balzo. Serra Riccò e Praese sono infattii a quota 10 ma hanno già osservarto il turno di riposo la contrario delle prime due. Entrambe sono ancora imbattute e domenica l’impegno più duro sembra averlo la Prase che affronta il Golfo Dianese quarto con 8 punti. Per il Serra Riccò match comunque insidioso in trasferta contro il Camporosso a quota 6 e abbonato ai pareggi, sono già tre in questo campionato.

Occasione per spiccare il volo per il Borzoli che con i suoi otto punti spera in qualche passo falso davanti per scalare ancora la graduatoria. I genovesi si troveranno davanti, in casa, la Veloce al momento nei bassifondi con soli due punti e ancora a quota zero vittorie.

A chiudere il quadro due sfide da brivido. Via Dell’Acciaio-Baia Alassio Calcio e Ceriale-Celle sono i match tra quattro delle ultime cinque squadre in classica con il Via dell’Acciaio che proverà a sbloccarsi dopo cinque gare con un solo pareggio e quattro sconfitte.