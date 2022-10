Promozione, girone A: le partite della sesta giornata, Campese al bivio

La capolista Praese con i suoi 13 ounti affronta in casa il New Bragno, quinto della classe a meno cinque dalla vetta, in una delle partite più importanti della sesta giornata del campionato di Promozione, girone A. Il Ceriale secondo della classe se la vedrà con il Legino mentre il Ventimiglia terzo affronterà il Serra Riccò che deve rialzarsi dopo il ko di domenica scorsa contro la Praese.

Negli altri match il Borzoli, reduce dal primo successo stagionale, proverà ad allontanarsi dalla zona calda vincendo contro il Pietra Ligure che però è quarto, l'impresa non è semplice. E'al bivio la Campese che affronta la Sampierdarenese per provare ad agganciare il treno delle big. Da segnalare anche la Carcarese che cerca punti importanti per la lotta salvezza contro il Borghetto. Di seguito il programma dei match i giornata:

Carcarese-Soccer Borghetto

Celle Varazze-Ceriale

Golfo Dianese-Legino

Ospedaleti Calcio-Baia Alassio Calcio

Pietra Ligure-Borzoli

Praese-New Bragno

Sampierdarenese-Campese

Ventimiglia-Serra Riccò