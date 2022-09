Promozione, girone A: le gare della seconda giornata

Dopo i gironi di Coppa Italia e la prima giornata di campionato, è tempo di tornare in campo per le formazioni di Promozione. Per le genovesi del girone A impegno decisamente importante per il Borzoli che affronta il Borghetto in trasferta. La Parese di Francesco Flachi, vincente all'esordio, affronterà invece il nuovo Celle Varazze, mentre la neopromossa Sampierdarense dopo il pareggio alla prima ospita l'Ospedaletti. Infine il Serra Riccò che all'esordio ha travolto 3-0 il Pietra Ligure a domicilio affornterà il Ceriale altra squadra che ha vinto nella prima giornata.

Le gare della seconda giornata di Promozione, girone A

Campese-Legino

Carcarese-Baia Alassio Calcio

Celle Varazze-Praese

Golfo Dianese-Pietra Ligure

Sampierdarenese-Ospedaletti

Serra Riccò-Ceriale

Soccer Borghetto-Borzoli

Ventimiglia-New Bragno