Promozione, girone A: Voltrese e Serra Riccò si avvicinano alla vetta

Doppio rinvio per la Promozione, Girone A, non si sono giocate oggi Borzoli-Praese e Bragno-Alassio Calcio. Grande spettacolo invece nelle sfide che sono andate in scena. La copertina se la prende il Serra Riccò che batte la prima in classifica il Borghetto 4-1 e vola ad un punto di distanza proprio dalla vetta. Primo tempo scoppiettante con i padroni di casa che passano con Aprile, vengono recuperati da Carparelli, poi però piazzano prima della fine della frazione il doppio colpo di bomber Lobascio che indirizza la gara. Nella ripresa segna anche Piccareta per il poker.

Successo importante anche per la Voltrese che esce vincitrice sul campo del Vallescrivia 2-0 e raggiunge la coppia Serra Riccò-Praese al secondo posto con 30 punti. I gialloblu mettono la freccia a metà primo tempo con i gol in appena sette mnuti di Owusu Ansah e Garbini. Un doppio colpo che stende il Vallescrivia, ora quinto a quota 26 con cinque punti da proteggere per restare al quinto posto che vale i playoff.

Nelle altre sfide pareggio 2-2 tra Ceriale e Legino con reti di Caneva, Buonocore, Donna e Anselmo all’ultimo secondo. Vittoria senza problemi per la Veloce 4-0 contro il Celle Riviera Calcio con doppietta di Fanelli e reti di Soto Pesce e Giguet. Successo anche del Golfo Dianese 3-2 sul campo del Camporosso.