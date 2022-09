Promozione, girone A: i risultati della seconda giornata, vincono Praese e Sampierdarenese

Nella seconda giornata del campionato di Promozione, girone A, tra le genovesi festeggia la Praese che batte 3-2 il Celle Varazze in trasferta e vola al primo posto in classifica con due successi su due gare, decisiva la rete nel finale di Fedri. Primo successo in campionato per la neopromossa Sampierdarenese in rimonta 2-1 sull'Ospedaletti. Pareggio invece per il Serra Riccò che aveva esordio con una netta vittoria ma questa volta si blocca in casa 1-1 contro il Ceriale che segna la rete del pari nel finale. Va invece ko il Borzoli battuto 3-1 in casa del Borghetto. Negli altri match vittorie per la Campese e il Pietra Ligure.

I risultati della seconda giornata di Promozione girone A

Campese-Legino 3-2

Carcarese-Baia Alassio Calcio 1-1

Celle Varazze-Praese 2-3

Golfo Dianese-Pietra Ligure 2-3

Sampierdarenese-Ospedaletti 2-1

Serra Riccò-Ceriale 1-1

Soccer Borghetto-Borzoli 3-1

Ventimiglia-New Bragno 1-1