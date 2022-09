Promozione, girone A: i risultati della prima giornata

Prima giornata del campionato di Promozione e nel girone A tra le squadre di Genova e Provincia a sorridere è soprattutto il Serra Riccò che strapazza 3-0 il Pietra Ligure in trasferta. Successo anche per la Praese a cui basta un rigore per avere la meglio sul Golfo Dianese. Buona la prima anche per la neopromossa Sampierdarenese che pareggia 1-1 con il Baia Alassio Calcio in trasferta, un punto che regala subito tanto morale. Sconfitta invece per il Borzoli che perde in casa contro il Ventimiglia, squadra retrocessa dall'Eccellenza.

I risultati della prima giornata del girone A di Promozione

Baia Alassio Calcio-Sampierdarenese 1-1

Borzoli-Ventimiglia 1-2

Ceriale-Campese 2-1

Legino-Soccer Borghetto 0-1

New Bragno Calcio-Carcarese 2-1

Ospedaletti-Celle Varazze 2-0

Pietra Ligure-Serra Riccò 0-3

Praese-Golfo Dianese 1-0