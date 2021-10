Promozione, girone A: impresa Voltrese, pari tra Borzoli e Serra Riccò

Due squadre in testa e sei in tre punti, la classifica del girone A di Promozione diventa ancora più corta dopo l’ottava giornata di oggi. Grande impresa della Voltrese che batte la capolista Borghetto 3-1 e sale a 14 punti riagganciando il treno di testa.

Borzoli e Serra Riccò pareggiano

Nel big match di giornata pareggio 1-1 tra Borzoli e Serrà Ricco con i padroni di casa che sono ancora terzi e la prima della classe che resta al comando ma viene affiancata dal Vallescrivia vincente 3-1 sul Campomorosso. Continua la propria corsa da imbattuta la Praese che è a quota 15 punti dopo la vittoria 2-0 sul Baia Alassio Calcio con reti tutte nella ripresa.

Vittoria importante per il Ceriale che si sbarazza 4-0 del Bragno grazie a super Caneva autore di un poker di reti che lancia i suoi subito alle spalle delle squadre che comandano la graduatoria, a meno due dalla Voltrese, con un altro successo ci sarà un nuovo iscritto alla corsa di testa.

Nell'ultimo match il Via Dell’Acciacio batte 3-0 la Veloce e arriva a 8 punti lasciando gli avversari all’ultimo posto insieme al Celle Riviera Ligure sconfitto dal Legino 2-0.

Nel prossimi turno non ci saranno confronti tra le squadre di testa, tutti i match saranno quindi insidiosi e nessuno potrà sbagliare per non perdere il passo.