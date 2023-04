Promozione, Girone A: Borzoli batte Serra Riccò, vince la Praese

Scatta la festa in casa Pietra Ligure, la capolista vince con il Ventimiglia e firma la promozione in Eccellenza. Alle spalle si ferma la corsa del Serra Riccò battuto dal Borzoli 1-0, successo importante per i genovesi che rientrano in zona playoff. Successo per la Praese 3-1 sul Borghetto con Flachi e compagni che si confermano terza forza del torneo.

Sugli altri campi perde colpita da due rigore nel finale la Sampierdarenese ko contro il Celle Varazze 3-2.

I risultati del girone A di Promozione

Borzoli-Serra Riccò 1-0

Celle Varazze-Sampierdarenese 3-2

Golfo Dianese-Carcarese 0-2

New Bragno-Legino 0-1

Ospedaletti-Campese 3-1

Pietra Ligure-Ventimiglia 4-2

Praese-Borghetto 3-1

Baia Alassio-Ceriale 1-2