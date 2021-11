Promozione, Girone A: vincono tuttte le big, Serra Riccò ancora in testa

La nona giornate del campionato di Promozione Girone A non regala scossoni nelle zone alte della graduatoria. Il Serra Riccò approfitta del turno di riposo del Vallescrivia per volare da solo in testa con 20 punti grazie al successo 1-0 sul Ceriale firmato da Monticone. Alle sue spalle ad un lunghezza sale il Borghetto che oggi travolge il Golfo Dianese 4-1, la pratica è già chiusa dopo un primo tempo in cui segna due volte Carparelli insieme al compagno Staltari, gli ospiti accorciano con Burdisso, ma nella ripresa arriva il poker firmato da Auteri.

I risultati della nona giornata della Promozione Girone A

Non perde il passo anche la coppia delle terze Borzoli e Praese che vincono entrambe e arrivano a 18 punti. I primi si portan a casa la battaglia con il Camporosso in cui vanno in vantaggio con Valenti, poi vengono ribaltati da Siberie e Grifo, ma infine vincono con Lerini e Balestrino nel giro di un minuto. Trema anche la Praese che segna nel primo tempo con Morando, viene raggiunta dal Celle ulltimo in classifica, rete di Favara, e poi nel finale segna i gol decisivi con Perelli e Di Molfetta.

Tra le squadre di alta classifica l’unica ad inciampare è la Voltrese a cui non basta Moretti per battere il Baia Alassiio Calcio, la sfida finisce 1-1. Nelle zone basse dela classifica vittorie importanti per il Bragno sul Via dell’Acciaio 1-0 con gol di Di Martino su rigore, e della Veloce 2-1 con il Legino con reti di Carro e Gainza da una parte e di Schirru dall’altra.