Promozione, girone A: risultati e marcatori 1^ giornata, esordio perfetto per Praese e Serra Riccò

Sono di Praese e Serra Riccò le vittorie delle genovesi nella prima giornata del Girone A della Promozione, campionato scattato oggi con la prima giornata. La Praese batte 2-0 il Ceriale con due reti nella ripresa di Fedri e Morando, per il Serra Riccò successo acora più netto, con il Baia Alassio Calcio finisce infatti 3-1. Sugli scudi Lobascio autore di una doppietta, seconda rete su rigore, mentre l'altra firma è di Ilardo.

Non si fanno male Voltrese Vultur e Borzoli che chiudono la sfida sull’1-1 con Dentici che risponde e Lerini, entrambe le reti sono state segnate nel secondo tempo. Sconfitta invece per il Via dell’Acciaio, battuto in trasferta 1-0 sul campo del Legino, decisivo il colpo di Donna al 40’. Negli altri match pari 1-1 tra Celle Riviera Calcio e Bragno, mentre il Soccer Borghettto batte 3-1 il Camporosso con bomber Marco Carparelli, con un passato tra Sampdoria e Genoa, a firmare due reti, gli altri nomi sul tabellino sono di Di Lorenzo e Grifo. Infine rimonta del Vallescrivia che vince 3-1 con il Golfo Dianese, sotto 1-0 colpita da Dominici, la squadra ospite si prende i tre punti con la doppietta di Fassone e la rete di Mereu.

Nella prima giornata ha riposato la Veloce che quindi inizerà il suo cammino domenica prossima contro il Bragno Gli altri match della seconda giornata saranno: Camporosso-Baia Alassio Calcio, Ceriale-Voltrese Vultur, Serra Riccò-Celle Riviera Calcio, Vallescrivia-Soccer Borghetto, Via dell’Acciaio-Praese, Borzoli-Golfo Dianese, riposa il Legino.

Promozionen Girone A – prima giornata, risultati e marcatori

Celle Riviera Calcio-Bragno 1-1 (10’ Medaglia, 73’ Giusio)

Golfo Dianese-Vallescrivia 1-3 (29’ Dominici, 35’ e 60’ Fassone, 80’ Mereu)

Legino-Via dell’Acciaio 1-0 (40’ Donna)

Praese-Ceriale 2-0 (51’ Fedri, 70’ Morando)

Soccer Borghetto-Camporosso3-1 (5’ e 90’ Carparelli, 10’ Di Lorenzo, 46’ Grifo)

Voltrese Vultur-Borzoli 1-1 (50’ Lerini, 67’ Dentici)

Baia Alassio Calcio-Serra Ricco 0-3 (20’ e 16’ Lobascio, 49’ Ilardo)

Riposa: Veloce 1910