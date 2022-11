Promozione, girone A: poker Serra Riccò, bel successo della Carcarese

Squadra in casa

Squadra in casa Serra Ricco

Sorpasso in testa anche se potrebbe durare solo poche ore in Promozione, girone A. Il Pietra Ligure infatti è la nuova capolista con 21 punti grazie al successo 2-1 con il Legino, il sorpasso sulla Praese è diventato realtà ma Flachi e compagni devono ancora giocare la gara con il Borzoli (in programma alle 18). Si avvicina alla vetta il Serra Riccò che rifila un bel poker al Baia Alassio Calcio e vola al terzo posto con 19 punti.

Nelle parti meno nobili della classifica l'impresa di giornata è della Carcarese che batte il Ventimiglia a domicilio 1-0 e vola lontano dalla zona playout dove invece resta la Campese sconfitta dal Varazze. Si ferma anche la corsa della Sanpierdarenese battuta dal Soccer Borghetto. Di seguito tutti i risultati:

Campese-Varazze 0-1

Ceriale-Golfo Dianese 3-1

Legino-Pietra Ligure 1-2

New Bragno-Ospedaletti 1-1

Serra Riccò-Baia Alassio Calcio 4-1

Soccer Borghetto-Sampierdarenese 1-0

Ventimiglia-Carcarese 0-1

Borzoli-Praese (h.18)