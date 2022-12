Promozione, girone A: tris Serra Riccò e Sampierdarenese, Praese sorpassata in testa

La Praese dopo il 2-2 in casa del Borghetto non è più prima nel girone A di Promozione. La contemporanea vittoria 5-1 del Pietra Ligure sul Ventimiglia infatti significa sorpasso davanti a tutti. Mantiene la terza posizione il Serra Riccò a quota 26, a meno tre dalla seconda e a meno cinque dalla prima, grazie al 3-1 contro il Borzoli. Tris anche della Sampierdarenese che batte 3-2 il Celle Varazze e si affaccia in zona playoff, niente male per la neopromossa genovese.

Sugli altri campi, finisce 0-0 tra Campese ed Ospedaletti, mentre la Carcarese batte 2-0 il Golfo Dianese, di seguito tutti i risultati:

Campese-Ospedaletti 0-0

Carcarese-Golfo Dianese 2-0

Ceriale-Baia Alassio 4-1

Legino-New Bragno 1-1

Sampierdarenese-Celle Varazze 3-2

Serra Riccò-Borzoli 3-1

Soccer Borghetto-Praese 2-2

Ventimiglia-Pietra Ligure 1-5