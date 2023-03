Promozione, girone A: poker Sampierdarenese, cadono Praese e Borzoli

Niente festa per il Pietra Ligure che dovrà aspettare uno dei prossimi tre turni per la promozione in Eccellenza. La capolista del girone A di Promozione pareggia 2-2 con la Carcarese e resta comunque a più sette sul Serra Riccò bloccato sullo 0-0 dal Celle Varazze. Sconfitta invece per la terza della classe che si inchina 2-0 al Ventimiglia, ora in zona playoff dopo aver superato il Borzoli, sconfitto 1-0 dal Legino.

Nelle posizioni di testa vince così solo la Sampierdarenese, che batte 4-0 la Golfo Dianese e resta al quarto posto salendo a meno tre dalla terza posizione e soprattutto allunga sulla quinta, ora a meno sei. La neopromossa terribile è quindi vicini a giocarsi le proprie carte per il doppio salto verso l'Eccellenza.

I risultati di oggi nel girone A di Promozione

Campese-Baia Alassio Calcio 2-0

Carcarese-Pietra Ligure 2-2

Ceriale-New Bragno 1-0

Sampierdarenese-Golfo Dianese 4-0

Legino-Borzoli 1-0

Serra Riccò-Celle Varazze 0-0

Soccer Borghetto-Ospedaletti 2-1

Ventimiglia-Praese 0-2