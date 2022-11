Promozione, girone A: in testa vincono tutte

Squadra in casa

Squadra in casa Praese

Undicesima giornata del campionato di Promozione, Girone A, ed in testa resta sempre la Praese che vince il big match contro il Ceriale 1-0 e conserva la vetta con due punti di vantaggio sul Pietra Ligure vincente sulla Campese 1-3. Resta in scia al aterzo posto con 23 punti il Serra Riccò grazie al 2-1 rifilato al New Bragno.

Giornata di vittorie anche per le altre genovesi, il Borzoli infatti schianta 4-0 il Baia Alassio Calcio continuando al sua risalita in classifica e la Sampierdarenese batte 1-0 a Carcarese in trasferta.

Borzoli-Baia Alassio Calcio 4-0

Campese-Pietra Ligure 1-3

Carcarese-Sampierdarenese 0-1

Ceriale-Praese 0-1

Legino-Ospedaletti 0-0

Serra Riccò-New Bragno 2-1

Soccer Borghetto-Golfo Dianese 1-0

Ventimiglia Calcio-Celle Varazze 1-0