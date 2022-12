Promozione, girone A: Praese a valanga, cadono Serra Riccò e Borzoli

Il girone A di Promozione potrebbe essere diventato una mera lotta a due per il primo posto. Oggi Pietra Ligure e Praese vincono, rispettivamente 5-0 con il Celle Varazze e 6-1 con la Sampierdarenese, e prendono il volo. La terza della classe, il Serra Riccò viene infatti sconfitta 3-2 dal Golfo Dianese e scende a meno sei e meno otto dalla coppia in vetta.

Nella altre gare vittoria importante per la Campese in trasferta 3-2 in casa del Borzoli, goleada anche del Ventimiglia, mentre Legino e New Bragno battono le più quotate Ceriale e Soccer Borghetto. VIttoria in trasferta della Carcarese sul campo dell'Ospedaletti, di seguiti tutti i risultati

Ospedaletti-Carcarese 0-2

Baia Alassio Calcio-Ventimiglia 1-6

Borzoli-Campese 2-3

Golfo Dianese-Serra Riccò 3-2

Legino-Ceriale 1-0

New Bragno-Soccer Borghetto 3-2

Pietra Ligure-Celle Varazze 5-0

Praese-Sampierdarenese 6-1