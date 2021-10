Promozione, Girone A: la Voltrese sogna il sorpasso in testa

Operazione sorpasso per Voltrese e Vallescrivia. Le due squadre potrebbero infatti approfittare del turno di riposo della Praese, unica squadra a punteggio pieno dopo tre gare, e volare in cima alla classifica almeno per qualche giorno. Tutte le gare della quarta giornata sono in programma domenica 3 ottobre alle 15.

Promozione, il programma della quarta giornata

Trasferta insidiosa per la Voltrese che sfida il Legino forte dei suoi sette punti figli di due vittorie e un pareggio in questo campionato. I savonesi sono invece a quota tre, ma hanno giocato solamente due gare e quindi vincendo si porterebbero a ridosso delle squadre di testa.

Compito forse più agevole per il Vallescrivia, altra squadra seconda a sette punti, che affronta in casa il Celle Riviera Calcio che ad oggi ha giocato due gare pareggiandole entrambe.

Il ricco programma della quarta giornata prevede anche, per le genovesi, il delicato match tra Borzoli e Baia Alassio Calcio, ancora a secco di vittorie in stagione ed entrambe e due punt in graduatoria. Il Serra Riccò, che deve recuperare la gara con le Veloce rinviata per l’allerta meteo di domenica scorsa, torna in campo per sfidare il Bragno e cercare di agganciare il treno di testa aggiugendo altri tre punti ai quattro già conquistati. Novanta minuti per cercare i primi punti in stagione per il Via dell’Acciaio impegnato in casa contro il Golfo Dianese che in campionato ha una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Completano il quadro di giornata Camporosso-Veloce e Ceriale-Soccer Broghetto.