Praese: altro pareggio, questa volta contro il Golfo Dianese

Maniente l’imbattibilità ma non va oltre il pari la Praese impegnata oggi contro Golfo Dianese nella sesta giornata del campionato di Promozione, Girone A. I genovesi sono insieme a Serra Riccò, Vallescrivia e Borghetto, gli unici a non avere ancora perso in campionato, ma dopo tre vittorie in fila pareggiano la seconda gara consecutiva assestandosi così al quarto posto a 11 punti insieme al Borzoli, a meno quattro dalla capolista Borghetto.

La gara parte bene per i genovesi che ci provano con Di Molfetta, ma al 10’ vanno sotto con Calzia che spinge in porta il pallone dello 0-1 Il botta e risposta continua per tutto il primo tempo dove si segnalano il tiro cross di Raso per la Praese e la conclusione del Golfo Dianese di Dominici che sbaglia di poco la mira.

Nella ripresa gli imperiesi restano in dieci e così la squadra di casa può aumentare il pressing. Il forcing porta i suoi frutti al 74’ quando Fedri pareggia i conti aiutato da un goffo intervento del portiere Bortolini. Finisce così con un punto a testa tra le due squadre.

Nel prossimo turno sfida da brividi per la Praese che andrà a fare visita al Borghetto primo della classe capace in questo inizio di campionato di vincere cinque partite su sei segnando sedici reti, miglior attacco del torneo. Per il Golfo Dianese, ora appena fuori dalle zone di testa con i suoi nove punti, sale l'attesa per la partita contro un’altra genovese: la Voltrese Vultur.