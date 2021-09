Promozione, Girone A: Praese a punteggio pieno, Serra Riccò stoppato

Nel Girone A della Promozione arriva il secondo successo in fila per la Praese mentre si ferma il Serra Riccò.

Lamette il turbo grazie ad una super difesa e si porta al primo posto in classifica nel Girone A dellacon sei punti in due gare. Dopo il successo contro il, altra vittoria ieri per 1-0 contro il Via Dell’Acciaio. La porta rimane inviolata per la capolista che trova la rete del vantaggio e dei tre punti nella ripresa grazie a Morando che batte Langanaro quando il cronometro segna il minuto 68. Domenica prossima sfida al Legino per provare a continuare la striscia di successi consecutivi.

Si ferma invece la corsa del Serra Riccò, vincente all’esordio 3-0 con il Baia Alassio Calcio. Lo 0-0 interno contro il Celle è un passo indietro sotto l’aspetto del risultato ma non per il gioco. Il Serra ha fatto vedere ottime cose e la sensazione è che il gruppo abbia tutte le carte in regola per un campionato da protagonista. Mister Repetti ha in mano un potenziale importante e se la difesa continua ad essere così ermetica il futuro sembra essere davvero luminoso. Prossimo passo nella corsa in campionato domenica prossima contro la Veloce.